Владимирская область удерживает лидирующие позиции по динамике газификации. Губернатор Александр...

Владимирская область удерживает лидирующие позиции по динамике газификации.Губернатор Александр Авдеев совместно с представителями ПАО «Газпром», руководителями региональных министерств и ведомств, газоснабжающими организациями подвёл итоги работы по газификации региона в 2022 году и определил ключевые задачи на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.«Уровень газификации региона превышает 85%, хотя средне российский показатель – 73%. Мы сотрудничаем с Газпромом на таком высоком уровне доверия, при котором возможна реализация самых сложных проектов, таких как газификация деревень и сёл в границах нацпарка «Мещёра». Отдельная благодарность нашим партнёрам за решение о строительстве 5 спортплощадок. Жители Карабаново, Владимира, Камешково, Кольчугино и Меленок будут рады этим объектам», – отметил губернатор Александр Авдеев.Более чем в 1,5 раза расширена Программа газификации до 2027 года. Объем её финансирования увеличен с 12 миллиардов до 21 миллиардов рублей. Сейчас Владимирская область находится на шестом месте в стране по динамике газификации.Высокими темпами идёт социальная догазификация. Её потенциал составляет 28 тысяч домовладений. От граждан принято более 13 тысяч заявок, почти половина подключений по ним уже выполнена. При этом действуют субсидии для подключения к сетям. В их числе – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей обеих групп ветеранов, многодетные и малоимущие семьи.Напомним, что Владимирская область один из немногих регионов, где такая мера поддержки предоставляется не только льготникам. Любой гражданин, прописанный в газифицируемом домовладении, вправе получить субсидию до 40 тысяч рублей.Фото pxfuel.com