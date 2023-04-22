Владимирские спортсмены рассказали о самом любимом виде спорта для кино-индустрии. В список самых...

Владимирские спортсмены рассказали о самом любимом виде спорта для кино-индустрии.В список самых киногеничных видов спорта попала практическая стрельба. Федор Лалакин заинтересовался - почему? Давайте и мы посмотрим."Пирамидка" - так называется упражнение для разминки у спортсменов-стрелков. Поражая мишени в разной последовательности, пристреливаешься и лучше чувствуешь оружие, делится своим опытом член сборной области по практической стрельбе Егор Дмитриев. Именно с этого упражнения он предпочитает начинать занятия. Самое сложное в работе тренера, говорит Егор, привить дисциплину.Егор Дмитриев, тренер, член сборной Владимирской области по практической стрельбе:- Ко мне приходят новички, те люди, которые вообще в принципе никогда не слышали о таком виде спорта и соответственно каждому из них нужно прям четко, досконально объяснить правила безопасности, выучить все технику безопасности, которая у нас соблюдается обязательно на тренировках и это наверно и есть самое сложное потому что все таки разные возраста приходят ко мне.За свои 19 лет Егор уже не раз становился чемпионом первенств области и России, вызывался в сборную. Тренерская работа, безусловно, новый шаг в карьере, правда, по словам спортсмена, тренироваться самому для него до сих пор куда привычнее.Егор Дмитриев, тренер, член сборной Владимирской области по практической стрельбе:- Тренироваться, весь тренировочный процесс, мне больше нравится со стороны спортсмена это все наблюдать, потому что все таки уже сколько я 5 лет занимаюсь и как то это более привычная для меня атмосфера является, а тренер это для меня пока что, что то новое.На занятиях у молодого тренера всегда найдется место чему-то новому, он часто сам придумывает упражнения, показывая на личном примере, как их нужно делать. А после анализирует отдельно с каждым его сильные и слабые стороны. Ребятам такой опыт нравится.Илья Стародубов, спортсмен трехкратный чемпион России по практической стрельбе из пневматического пистолета:- Тренер говорит на ошибки твои, показывает на них и сразу же исправляешь ты это.На тренировках Егора иногда бывает и его наставник Виталий Агафонов. Чтобы помочь, направить или дать совет.Виталий Агафонов, главный тренер сборной Владимирской области по практической стрельбе:- Вижу, что ему это очень нравится. Поэтому наша задача не только спортсменов растить, но и тренеров и функционеров для развития нашего вида спорта, молодец все очень у него хорошо получается.Принцип Егора - постоянно развиваться. Практическая стрельба для него это одновременно и работа и любимое дело от которого не хочется отрываться ни на день.Федор Лалакин, Александр Чунаев, Вести "Владимир".