Владимирский мастер рассказала, что можно сделать из эпоксидной смолы. Что вы знаете об Эпоксидной...

Владимирский мастер рассказала, что можно сделать из эпоксидной смолы.Что вы знаете об Эпоксидной смоле? Любовь Клюквина расскажет, как она способна украсить нашу жизнь.Весна. Цветы Владимирской области потянулись к солнцу. Местная флора может гордиться своим многообразием. Около полутора тысяч разновидностей сосудистых растений и пара сотен видов мхов. Юлии Синюковой все они ещё пригодятся. Многих хрупких созданий природы мастер по эпоксидной смоле сохранит навеки.Юлия Синюкова, мастер по работе с эпоксидной смолой:- Мы переехали в связи с работой мужа в глухую деревню фактически, ну маленький-маленький городок. Я до этого занималась фотографией, я снимала. И спроса не было, и ехать куда-то с маленьким ребенком не получалось, и я поняла, что мне надо искать что-то, чем я могла бы заниматься дома, в мастерской. В какой-то момент мне просто попалась девушка на глаза, которая создавала потрясающие доски с эпоксидной смолой, с морями. Я просто влюбилась.Заливка сухоцветов - сродни медитации. Эпоксидная смола - материал прозрачный, прочный, эластичный, с защитой от ультрафиолета. С ним похожими на карамельки или аквариумы получаются украшения, мебель, светильники, предметы декора, посуда, вазы. Коронное изделие Юлии - интерьерные цветочные подставки. После сбора цветов и сушки мастер использует объемный способ переходим к основе - композиции. Все, что откликнулось по цвету, запаху, сочетанию - на тарелку.Юлия Синюкова, мастер по работе с эпоксидной смолой:-Почему мы это делаем заранее? Во-первых, чтобы не мусорить форму, а во-вторых потому что вот так головками вниз, т.е. лицо у формы с той стороны.Кто-то любит четкую геометрию, говорит Юлия, кто-то хаотичность. Прекрасен любой вариант.- Люба, ты хаотичная или геометрически выверенная?- Я крайне хаотичная.- Тогда надо было перевернуть вот так.- Кстати да, я так ещё не пробовала.Зеркалим в рамку из формовочного пластилина. Время экипировки. От мешающихся волос спасла мать-и-мачеха.- Просто я невеста из Чернобыля сейчас.Юлия Синюкова, мастер по работе с эпоксидной смолой:- Смола вообще она токсичная. Кто-то конечно работает на кухне, пока все спят, но я бы не рекомендовала так делать, потому что все-таки изделия сохнет несколько суток, от нескольких часов до нескольких суток, я там может пропитаться этими парами продукты и прочее. Все-таки отдельное помещение это очень важный аспект.Вернемся к нашему заливному из сухоцветов!Юлия Синюкова, мастер по работе с эпоксидной смолой:- Смола она материал двухкомпонентный - компонент А, компонент Б - смешиваются в строго определенных пропорциях, но я уже все вымерила, поэтому просто вылить из баночки 1,2 и смешать.Смолу и отвердитель смешиваем в любом порядке. Кстати, пропорция зависит от бренда. В нашем случае 1 к 7. Промешать нужно очень хорошо. Теперь прибиваем цветы смолой.-Саш, даже нечего попробовать тебе в этом репортаже.- На вкус могу что-нибудь попробовать.- Хочешь лизнуть палку?- Палку? Давай! Будешь потом с Герасимовым всю следующую неделю снимать.Полилась! Убегающие цветочки догоняем и подравниваем. Чтобы не остались на память, убираем пылинки и упавшие с одежды волосы кота.- Я через сутки приду, заберу и залью следующий слой прямо до верха. Подожду пока оно остынет, зашлифую и все.Примерно через неделю наша заготовка превратится в настоящий шедевр. Края по желанию можно покрыть поталью.Юлия Синюкова, мастер по работе с эпоксидной смолой:- У той смолы, на которой работаю я, есть пищевой сертификат. У нее допуск к холодным пищевым продуктам, т.е. в принципе, если рука поднимется, на эту красоту можно класть холодные пищевые продукты и использовать это таким образом. Но обычно их используют в каких-то более эстетических целях: на туалетный столик, под духи, под украшения, под свечки, под диффузоры. Можно украсить очень здорово свой уголочек в квартире.- Спасибо вам большое за мастер-класс!Вот так красота, дарованная природой, в руках человека становится настоящим сокровищем.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, Вести "Владимир".