Владимирский священник поделился тайнами Свято-Вознесенского храма. А какие загадки и святыни...

Владимирский священник поделился тайнами Свято-Вознесенского храма.А какие загадки и святыни связаны со старейшим Вознесенским храмом Владимира? Заглянем вместе в его далекое прошлое.- Предположительно получается , что могила князя Дмитрия Голицына где-то в районе этого места.Приходская реликвия Свято-Вознесенского храма тоже была найдена здесь - рассказывает отец Николай. Это было в 2004 -м во время земляных работ.- 2 строчки, без дат, без всего - вот Отцу Владимиру тут отвечали.Эта бумага из всероссийского дворянского собрания находилась вместе с частицей эполета, который отец Николай обнаружил , когда перенимал дела церкви. До этого ничего об этом и не знал. В бумаге подтверждение, что реликвия имеет отношение к первой четверти 19 века. И, видимо, принадлежала князю Дмитрию Николаевичу Голицыну, погребенного в алтарной части в 1812 году.Николай Смирнов, иерей, настоятель Свято-Вознесенского храма города Владимира:- Отдали на экспертизу в музей. Они подтвердили, что это действительно эполет времен войны с Наполеоном.Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике подтвердили: во время работ были найдены человеческие останки, эполеты и иконка в окладе.Останки перезахоронили в Покровском приделе храма, а вот реликвии переданы музею. Изучив информацию о могиле, описанной в дореволюционной литературе, музейщики предположили, что было вскрыто погребение "действительного камергера Двора Его Императорского Величества, майора Ахтырского гусарского полка, князя Дмитрия Голицына". Он был смертельно ранен под Бородино, и умер от ран во Владимире. Надгробие до наших дней не сохранилось, к сожалению. Такая же участь постигла и иконостас, в барочном итальянском стиле, которым славилась церковь. Его устроили в 1812 году скорбящие родители в память о почившем сыне.Николай Смирнов, иерей, настоятель Свято-Вознесенского храма города Владимира:- Есть воспоминания одного из военнопленных, что в то время - 1945-46 год - он еще застал здесь этот иконостас, он сохранялся с иконами, но потом все было утрачен.В годы Великой Отечественной в храме размещалось отделение спецлагеря №190. Его немецкие военнопленные впоследствии благоустраивали улицы Владимира. Позднее церковь отдадут под цеха обувной фабрики. Практически полностью было уничтожено и древнее кладбище вокруг храма.- Из газеты Призыв за 24 год, где описываются хулиганские действия по отношению к храму, сбрасывались могилы с горки, с этой ВознесенскойХрам пережил немало за свою многовековую историю. Предположительно монастырь возник как иноческая обитель во времена правления святого благоверного князя Андрея Боголюбского в середине 12 века.Николай Смирнов, иерей, настоятель Свято-Вознесенского храма города Владимира:- В летописи можно прочитать, как епископ Черниговский - Пафнутий- просил владимирского князя примириться с рязанцами и написано, что он молился в Вознесенском монастыре г. Владимира. О значении монастыря также свидетельствует Лаврентьевская летопись, которая говорит, что в 1218 году из Константинополя во Владимир прибыла делегация с мощами мученика Лонгина сотника и они были встречены здесь.В 13 веке монастырь был сожжен войском Батыя. Восстановлен. В топографическом описании города Владимира 1717 г. есть прошение священника - на месте обветшавших деревянных церквей построить уже каменное строение. Приходский храм, сохранившийся до нашего времени, появится в 1724. В следующем году Спасо-Вознесенскому исполнится 300-лет.Николай Смирнов, иерей, настоятель Свято-Вознесенского храма города Владимира:- Молитва здесь протекала и протекает вот уже несколько сот лет. Храм, как мы видим, построен как типичный четверик- к которому приделали приделы- 1813- в честь Покрова Божьей Матери и в 1863- Благовещенский придел и колокольня.Отрадно- говорит отец Николай, что у храма было несколько настоятелей- это архиепископ Муромский Нил, и архиепископ Александровский- Иннокентий. В память о нем остался этот иконостас в честь Вознесения Господня. Лики написаны самим владыкой и его старшей дочерью. В 1997 году настоятелем Вознесенского храма стал священник Владимир Передернин - и все нынешнее благолепие храма, удивительные образа, новые постройки - его огромная заслуга. Это он передал на хранение в музей и реликвии Голицына. Правда, сохранил как приходскую святыню - часть эполета. Как говорит, отец Николая, пока она будет находиться в храме, и возможно в будущем положена в место перезахоронения князя.Николай Смирнов, иерей, настоятель Свято-Вознесенского храма города Владимира:- Отец Владимир очень почитал царицу Небесную - Божью Матерь и последние его труды на земле- это украшение этого придела. Так суждено было, что именно на Покров он ушел в мир иной.Уже после смерти в храме исполнилась мечта и самого отца Владимира. Все эти годы он сохранял древнюю традицию встречи 3 июня в Вознесенской церкви Боголюбской иконы Божьей Матери. Сегодня она по объективным причинам находится только в Успенском соборе. Но теперь подобной иконе можно поклониться и в храме на Вознесенской. Рядом с ней образ благородного князя Владимира Новгородского- икона покровителя отца Владимира выставлена впервые после смерти священнослужителя, как и святитель Тихон Задонский, подарок владыки Тихона. Множество икон именно с частицами мощей святых- это особое достояние Вознесенского храма. Отец Владимир привозил их из всех священных мест , где бывал. Вот самая первая икона родителей преподобного Сергия Радонежского- Кирилла и Марии, Хотьковских преподобных. Вот лики с мощами уральского святого Семена Верхотурского, святителя- врача Луки Крымского, преподобного Саввы Сторожевского, старца Афонского Аристоклия. Склонить голову можно и у погребения самого бывшего настоятеля храма. Отец Николай рассказывает, что Владимир Передернин был с юмором, даже могилку себе заранее подготовил.Николай Смирнов, иерей, настоятель Свято-Вознесенского храма города Владимира:- Отец Владимир выкопал могилу, сделал холмик, цветочек туда воткнул, и когда Владыка приезжал- спрашивал- Чья могила, отец Владимир - моя, вот так смехом- моя - его дождалась.Николай Смирнов, иерей, настоятель Свято-Вознесенского храма города Владимира:- Храм готовится к своему 300-летнему юбилею. В этом году проведут работы по фасаду, подлатают крышу - а она родная, на вековых бревнах. Но самое главное, что молитва здесь не прекращается, горят свечи и огонь лампады. Ведь камни что- они и есть камни, красота - красотой, но храм пуст, если нет в нем человеческих душ, которые чают и ждут утешения.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести "Владимир".