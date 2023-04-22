Владимирских автомобилистов предупреждают о новом штрафе за мойку автомобиля на дачном участке. С...

Владимирских автомобилистов предупреждают о новом штрафе за мойку автомобиля на дачном участке.С 22 апреля в России вступают в силу новые штрафы. Автомобилистов предупредили о необычном штрафе, который они могут получить на своем дачном участке. Одно из таких наказаний — штраф за мойку автомобиля на дачном участке.Мыть машину на территории СНТ нельзя. Нарушителей ждет штраф в 3-5 тысяч рублей. Если при этом произошло загрязнение почвы, то оштрафовать могут на 10 тысяч рублей. Это же относится и к ремонту автомобиля.«Строго говоря, мытье автомобилей и прочих моторно-транспортных средств на дачной территории и раньше было недопустимо, хотя бы исходя из элементарных требований экологического законодательства. Но явно этот запрет прописан до недавнего времени не был, а в начале нового дачного сезона 2023 года в КоАП были внесены соответствующие поправки», – сообщил директор «Федерального кадастрового агентства» Алексей Подпалый.Теперь запрещено ставить машину близко к воде – расстояние должно быть от 50 до 500 метров, зависит от того, река это, озеро или море.Также, чтобы не получить штраф, нельзя мыть автомобиль у водоемов. Нарушителей ожидает штраф до тысячи рублей для физических лиц и до ста тысяч рублей для организаций. Если при этом в воду попали горюче-смазочные материалы, то штраф будет увеличен до двух тысяч рублей для физических лиц и до трехсот тысяч рублей для организаций.Если машина в каршеринге, штрафы будут еще больше. С юридического лица могут взыскать уже до 400 тысяч рублей, а каршеринговая компания взыщет эту сумму с водителя.Фото pxfuel.com