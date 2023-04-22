Во Владимире открыт пункт приема автомобильных покрышек. Действующее законодательство запрещает...

Во Владимире открыт пункт приема автомобильных покрышек.Действующее законодательство запрещает выбрасывать автопокрышки. Резина в естественных условиях разлагается 120-140 лет. На сайте городской администрации напоминают, что любое использование покрышек, как элементов благоустройства - запрещено. Благоустройство придомовых территорий, такие как: клумбы, палисадники, ограждения из покрышек - за все это предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 800 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц - от 3 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублейПокрышки относятся в 4-му классу опасных отходов, просто так выбросить их в мусор нельзя. Для этого Во Владимире организован централизованный сбор отработанных автомобильных покрышек для их вторичной переработки. Прием шин ведет подмосковный ООО «Дмитровский завод РТИ». Завод открыл централизованный пункт приема старых автопокрышек на ул. Добросельская, д. 230 и будет отправлять резиновый хлам на переработку на своей подмосковной площадке для дальнейшего использования в народном хозяйстве.При этом предприятия, организации и жители города Владимира, официально сдавшие покрышки на пункт приема, освобождаются от платежа за их утилизацию.Фото pxfuel.com