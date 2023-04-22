Сдать покрышки можно по адресу: Добросельская - 230.

Во Владимире продолжает работать пункт приема автомобильных шин. Сдать покрышки можно по адресу: Добросельская - 230.Напомним, что по закону отслужившую свой срок резину необходимо утилизировать. В естественных условиях она разлагается 120-140 лет, поэтому выбрасывать на улицу шины нельзя. Использовать как элементы благоустройства - тоже, так как покрышки относятся к 4-му классу опасности отходов.Штрафы за несоблюдение норм и правил составляют от 800 рублей до 50 тысяч.Централизованным сбором в областном центре занимается «Дмитровский завод РТИ». Предприятие отправляет хлам на переработку в Подмосковье.