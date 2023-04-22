С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184682 владимирцев.

Во Владимирской области 22 апреля выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Муромском, по 3 - в Камешковском, Собинском и Суздальском, по 2 - в Кольчугинском, Александровском и Юрьев-Польском, по 1 - в Судогодском, Меленковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184682 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51125 заболевших во Владимире, 21874 - в Ковровском районе и 20065 - в Муроме.