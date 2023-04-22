Во Владимирской области езидская диаспора отмечает Красную среду. Весна пора не только обновления...

Во Владимирской области езидская диаспора отмечает Красную среду.Весна пора не только обновления природы, но и нового года. Езидская диаспора на этой неделе отмечает Красную среду. О традициях древнего народа узнал Федор Лалакин.Согласно верованиям Езидов, изначально были тьма и туман, земля же - сплошной слой льда.В красную среду Бог послал на землю первозданного ангела ТавУса в образе птицы павлина. Он спустился в езидскую святыню Лалыш, но из- за льда, ему пришлось приземлился на древо ХарАр. Силой творца лед растаял от жара солнца и земля стала такой, какой мы знаем ее сейчас.Самвел Мстоян, председатель ВРЕНКО "Месопотамия":- Езиды каждый год празднуют именно в среду это середина недели, потому что там семь архангелов и вот с середины недели начинается уже празднование этого нового года.Езиды отмечают новый 6773 год. По традиции, в этот день рано просыпаются, надевают лучшую одежду и украшают свои дома. За столом обязательно должен быть клоч Саре Сале - кулич нового года. Этот пирог состоит из семи ингредиентов, они символизируют семь архангелов. В тесто всегда бросают монетку и на следующий день глава семьи разрезает клоч, оставляя один кусок домовому. Того, кому достанется часть пирога с монеткой ждет год удачи. Также Езиды варят и красят яйца, это один из символов земли и жизни. Позже цветную скорлупу разбрасывают в поле, чтобы был хороший урожай.Праздник этого года был украшен картинами Нодара Садояна, езидского художника из Ярославля. В своих картинах, автор нередко изображает сюжеты легенд и поверий своего народа. Езиды одна из древнейших народностей мира. Их родной язык курдский. По одной версии, предками езидов были древние шумеры, по другой, пришли из Индии, по третьей, они наследники Вавилонского царства. Во Владимирской области сейчас проживают примерно две тысячи езидов.Нодар Садоян, художник:- Картины приходится даже иногда мне снятся картины пишу вот про Ярославль, про наш народ, всякие разные картины.Народные мотивы на новый лад исполнили Зада Тамоян и Шабаб Абасян. Езидские музыканты уже долгое время работают вместе и представили гостям праздника современный вариант старинной песни.Зада Тамоян, езидский певец:- Я поздравляю всех езидов с этим прекрасным праздником, желаю, чтобы у всех, все было хорошо.Шабаб Абасян, заместитель по культуре ВРЕНКО "Месопотамия":- Поздравляю весь свой езидский народ с этим прекрасным праздником и я очень рад, доволен, что этот праздник сегодня проводится в моем родном любимом городе Владимир, также рад поприветствовать всех гостей сегодня мы подарим им свою музыку.Стать езидом нельзя, им можно только родиться. Кроме празднования нового года, езиды в это день еще и вспоминают усопших. После праздника, в течение месяца ежедневно отмечают дни святых.Федор Лалакин, Илья Хлудов, Вести Владимир.