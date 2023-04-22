Каждый житель региона может внести своё предложение.

Во Владимирской области состоялась презентация сайта по развитию региона. Каждый житель может внести своё предложение.Они могут касаться любых проблем: благоустройства территорий, ремонта дорог, экологии, медицины, образования, экономики, ЖКХ и так далее. Народную программу предложил разработать губернатор. И вот, спустя месяц власти запустили портал программа33.рф. На ресурсе уже зарегистрированы первые предложения.Депутат горсовета Алексей Метёлкин подчеркнул, что жители могут не только предложить свою идею, но и поддержать уже предложенный к реализации проект.Регистрация - простая. Достаточно авторизоваться по номеру телефона, либо через электронную почту.