Во Владимирской области вновь ожидается магнитная буря. Ученые сообщили о приближении очередной...

Во Владимирской области вновь ожидается магнитная буря.Ученые сообщили о приближении очередной магнитной буре на следующей неделе. Ее сила достигнет пяти баллов. Ожидать ее стоит во вторник. В это время она будет набирать силу - магнитный фон поднимется с двух до четырех баллов.Минувшая магнитная буря до сих пор дает о себе знать - в геомагнитном фоне Земли наблюдаются ее остаточные колебания, которые на данный момент не превышают четырех баллов А в ближайшие два дня с 22 по 25 апреля 2023 колебания и вовсе успокоятся - не больше двух баллов.Первый пик активности новой магнитной бури придется на вечер среды , 26 апреля, и продлится сутки до вечера четверга, 27 апреля. Далее ожидается затишье - не выше четырех баллов. Второй пик, когда геомагнитный фон подскочит до пяти баллов - суббота, 29 апреля. Завершится как и первый - через сутки, вечером в воскресенье, 30 апреля.Фото - pxfuel.com