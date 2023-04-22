Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Суздальском районе. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Около 12 часов на 6 км трассы «Лемешки-Сокол» произошла авария. Поворачивая, водитель «Шевроле» врезался в движущийся в попутном направлении автобус с пассажирами. В результате столкновения погиб водитель «Шевроле». На 14 часов к медикам больше никто из участников происшествия не обращался.Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.