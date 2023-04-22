Врачи Александровской больницы освоили новый метод определения причины женского бесплодия.
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Врачи Александровской больницы освоили новый метод определения причины женского бесплодия.
В Александровской районной больнице применяют новый метод ультразвуковой гистеросальпингоскопии. Этот вид исследования позволяет оценить состояние матки и проходимость маточных труб, а также определить возможную причину женского бесплодия. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал министерства здравоохранения Владимирской области.
"Уникальность этого метода заключается в том, что исследование выполняется при помощи УЗИ и физиологического раствора, то есть мы избегаем лучевой нагрузки рентгеновскими лучами, и минимизируем риск аллергических реакций, которые часто встречаются при использовании контрастного вещества. Мы используем одноразовые специальные катетеры, вследствие чего снижается уровень болезненности и увеличивается информативность исследования. Риск травматизации при использовании этих катетеров практически сведен к нулю", - рассказала врач акушер-гинеколог Александровской районной больницы, Татьяна Логинова.
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия проводится по полису ОМС в амбулаторных условиях, не требующих длительного пребывания в лечебном учреждении.
Надежда Туманова, главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью Минздрава Владимирской области:
По словам главного внештатного специалиста по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью Минздрава Владимирской области Надежды Тумановой, этот метод является очень востребованным, так как растет число семейных пар с бесплодием. А также безопасным, так как не требует наркоза.
Записаться на прием можно через портал Госуслуг или в регистратуре по номеру: +7(49244)2-35-29.
Фото pxfuel.com