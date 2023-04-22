Врачи Александровской больницы освоили новый метод определения причины женского бесплодия. В...

Врачи Александровской больницы освоили новый метод определения причины женского бесплодия.В Александровской районной больнице применяют новый метод ультразвуковой гистеросальпингоскопии. Этот вид исследования позволяет оценить состояние матки и проходимость маточных труб, а также определить возможную причину женского бесплодия. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал министерства здравоохранения Владимирской области."Уникальность этого метода заключается в том, что исследование выполняется при помощи УЗИ и физиологического раствора, то есть мы избегаем лучевой нагрузки рентгеновскими лучами, и минимизируем риск аллергических реакций, которые часто встречаются при использовании контрастного вещества. Мы используем одноразовые специальные катетеры, вследствие чего снижается уровень болезненности и увеличивается информативность исследования. Риск травматизации при использовании этих катетеров практически сведен к нулю", - рассказала врач акушер-гинеколог Александровской районной больницы, Татьяна Логинова.Ультразвуковая гистеросальпингоскопия проводится по полису ОМС в амбулаторных условиях, не требующих длительного пребывания в лечебном учреждении.Надежда Туманова, главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью Минздрава Владимирской области:По словам главного внештатного специалиста по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью Минздрава Владимирской области Надежды Тумановой, этот метод является очень востребованным, так как растет число семейных пар с бесплодием. А также безопасным, так как не требует наркоза.Записаться на прием можно через портал Госуслуг или в регистратуре по номеру: +7(49244)2-35-29.Фото pxfuel.com