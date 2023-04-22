Жители Коврова и Гороховца приняли марш-эстафету патриотического проекта «Наша Великая Родина». 18...

Жители Коврова и Гороховца приняли марш-эстафету патриотического проекта «Наша Великая Родина».18 и 19 апреля 2023 года жители Коврова и Гороховца приняли марш-эстафету патриотического проекта «Наша Великая Родина». В нем приняли участие приняли участие юнармейцы, члены военно-патриотических клубов, школьники, студенты, сами жители города.Патриотический проект посвящён 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном сайте управления образования города Коврова.Он стартовал 17 марта 2023 года в городе Мелитополь Запорожской области. Автопробег в пути будет находиться 55 дней, пройдет он по 110 городам, расположенным на территории России, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Казахстана и Беларуси. Протяженность маршрута составляет 21,5 тысяч километров. Завершится акция 9 Мая в Москве.В рамках эстафеты, которую один город символически передаёт другому, проводится торжественное развертывание масштабной копии Знамени Победы, площадь которого составляет 200 квадратных метров.Фото: официальный телеграм-канал "Администрация Гороховецкого района"