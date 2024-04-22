Смотрите в дайджесте:– Около сотни домов во Владимире останутся без отопления– Центр классической музыки возглавила Елена Маркина – вдова маэстро– Во Владимирской области отменен
<a href="https://33live.ru/novosti/22-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-22042024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 22.04.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Около сотни домов во Владимире останутся без отопления– Центр классической музыки возглавила Елена Маркина – вдова маэстро– Во Владимирской области отменен
[url=https://33live.ru/novosti/22-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-22042024.html]Дайджест (общество) 22.04.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Около сотни домов во Владимире останутся без отопления– Центр классической музыки возглавила Елена Маркина – вдова маэстро– Во Владимирской области отменен