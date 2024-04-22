В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась выставка «Дело в шляпе».

В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась выставка «Дело в шляпе». На 106 кв. м расположилась коллекция редких головных уборов и этнических костюмов кон. XVIII-сер.XX в. из собраний Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и музея-заповедника «Александровская слобода». Презентацию украсило выступление солисток Народного ансамбля народных инструментов «Былина» с бессменным художественный руководителем Валерием Владимировичем Галкиным.Цель выставки – представить разные виды и формы, назначение и функции этого аксессуара, универсальность и в то же время географическую уникальность.«Наши музеи связывают давние партнерские отношения. Несколько лет назад «Слобода» инициировала проект «Кремль в гостях у кремля», и эта выставка в его формате. Мы уже неоднократно знакомили с нашими коллекциями рязанцев, а теперь – ответный дружественный визит! Такие «взаимные» проекты очень важны для развития историко-культурных связей между разными регионами, расширяя «ареал узнавания» традиций разных земель», – рассказала зав. экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Анастасия Листопад.На протяжении столетий, помимо утилитарного предназначения, головные уборы помогали определить социальный статус, благосостояние, возраст, семейное положение, этническую принадлежность. Это отразилось и в языке – в виде пословиц, поговорок и устойчивых выражений: «дело в шляпе» «по Сеньке и шапка», «джентльмена делает шляпа», «прошляпил», «шляпочное знакомство» и др.В старину по национальной одежде было понятно даже в пределах одного государства, из какой его части прибыл человек, поскольку у коренного населения различных земель «костюмный колорит» разительно отличался.«Мы условно поделили экспозицию на две части: первый зал знакомит с самой старой коллекцией рязанского музея – этнографической. Ее начали собирать еще с 1884 г. На выставку мы привезли более 90 предметов. Это одежда богатых горожанок кон. XVII - нач. XVIII в.; костюмы народностей, заселявших рязанский край – мордовской, мордва-мокша и мордва-эрзя, и татарской. Второй зал создан в соавторстве с Музеем Ивана Грозного – это знакомые нам мужские и женские головные уборы кон. XIX - нач. XX в., а также советского периода. Этим проектом мы хотели подчеркнуть, что, несмотря на изменчивость моды, некоторые элементы и традиции остаются с нами навсегда!», – поделилась Наталья Штефанюк, зав. выставочным отделом Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.Посетители выставки непременно узнают, как выглядят рогатые и лопатообразные кички, зачем нужен позаушник и позатыльник, сравнят офицерские треуголки и двууголки. И конечно, сделают селфи в ярких костюмах на специально подготовленной фотозоне выставки, которая продолжит работу до середины июня.