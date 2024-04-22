Елена Маркина возглавила Центр классической музыки. Информация о том, что жена покойного Артема Маркина стала директором культурного учреждения, появилась на официальном сайте. Дирижером

Елена Маркина возглавила Центр классической музыки. Информация о том, что жена покойного Артема Маркина стала директором культурного учреждения, появилась на официальном сайте. Дирижером Владимирского Губернаторского симфонического оркестра стала дочь покойного маэстро Василиса Маркина. Напомним, новость о кончине Артема Маркина появилась 19 марта. Музыканта не стало на 55-м году жизни. До этого он несколько лет боролся с