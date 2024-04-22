На прошлой неделе на территорию Ковровской академии им. В. А. Дегтярёва в очередной раз приехала мобильная лаборатория Национального центра социальной помощи.

На прошлой неделе на территорию Ковровской академии им. В. А. Дегтярёва в очередной раз приехала мобильная лаборатория Национального центра социальной помощи. Мероприятие было организовано в рамках акции Минобрнауки РФ «Вузы для фронта».Дни донора проводятся в КГТА для студентов и преподавателей дважды в год уже много лет, но эта акция – особенная, вне привычного графика. Донорами стали курсанты военного учебного центра академии, а кровь предназначается для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.Донорами стали 30 человек. Большинство пришли на донацию впервые. Константин Ерохин и Дмитрий Филиппов готовились к сдаче, как положено – соблюдали строгую диету трое суток; питались в основном макаронами без масла, чтобы точно попасть в число доноров. Подробностями процесса сдачи заранее не интересовались – но уверены, что это не больно и не страшно. На вопрос, пойдёте ли сдавать кровь снова, отвечают: «Да, обязательно!».Дмитрий Бахилин и Андрей Вилков – доноры со стажем. Для Дмитрия сегодняшняя донация вторая, для Андрея – четвёртая.Сдачу крови всегда переносили без проблем. Самое сложное, признаются парни, – соблюдать строгую диету с множеством ограничений. Но дело того стоит.Что подтолкнуло к сдаче крови в первый раз? «Осознал, что сейчас в стране такая ситуация – нашим товарищам, согражданам на СВО это необходимо. Ранения, травмы – кровь для переливаний нужна постоянно. И если у меня есть такая возможность, я должен помочь», - говорит Дмитрий.Андрей интересовался темой донорства ещё до поступления в КГТА, считал сдачу крови важным делом. Когда стал студентом, отправился на первую донацию. «Здорово, что лаборатория приезжает прямо в академию, это удобно и экономит время».Благодарим курсантов КГТА!Реклама.