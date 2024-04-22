Свидетель опроверг один из доводов следствия о причастности Юрия Борисова к одной из публикаций в телеграм-канале. Во Владимире продолжается судебный процесс по делу о клевете в адрес

Свидетель опроверг один из доводов следствия о причастности Юрия Борисова к одной из публикаций в телеграм-канале. Во Владимире продолжается судебный процесс по делу о клевете в адрес представителей власти. В ходе заседания судья запретила вести видеосъемку. Так что мы были ограничены лишь записью звука. На скамье подсудимых – Юрий Борисов, экс-руководитель отдела по связям со