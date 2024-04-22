Итоги футбольных выходных: Торпедо и Муром порадовали своих болельщиков А сейчас итоги...

Итоги футбольных выходных: "Торпедо" и "Муром" порадовали своих болельщиковА сейчас итоги футбольных выходных. И Торпедо и Муром в прошедшем туре порадовали своих болельщиков.Футболисты с берегов Оки в родных стенах в драматичном матче обыграли Челябинск. Муромляне дважды выходили вперед и дважды гости отыгрывались. Вырвать победу удалось на последней минуте основного времени. За удар по ноге судья назначил пенальти в ворота уральцев. Илья Азявин был точен. 3-2 победа хозяев.Владимирское Торпедо на выезде в Великих Луках, которые накануне засыпало снегом, обыграло местную Энергию. Уже к концу первого тайма гости вели 2-0. Счет остался таким до конца игры.По итогам тура, черно-белые поднялись в дивизионе Б на пятое место. В следующем туре владимирцы сыграют в московской Родиной, муромляне в дивизионе А отправятся на выезд в Краснодар.