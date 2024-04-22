По информации от ФСБ, на хранение и приобретение пороха и патронов различного калибра у подозреваемого не было необходимой документации. В отношении 35-летнего жителя полицией в апреле 2024

По информации от ФСБ, на хранение и приобретение пороха и патронов различного калибра у подозреваемого не было необходимой документации. В отношении 35-летнего жителя полицией в апреле 2024 года были возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ соответственно. Из пресс-релиза УМВД области Установлено, что фигурант