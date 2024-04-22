Об этом сообщают представители регионального Управления МВД.

Кольчугинца отправили в следственный изолятор за хранение пороха и патронов. Об этом сообщают представители регионального Управления МВД.Как установило следствие, мужчина 1988 года рождения незаконно хранил у себя более десяти грамм бездымного пороха и 15 патронов разного калибра. Сейчас фигурант уголовного дела по 222-й статье заключён под стражу.