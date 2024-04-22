Народный театр города Кольчугино под руководством режиссёра Александра Рыжова вошёл в число победителей Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.

Народный театр города Кольчугино под руководством режиссёра Александра Рыжова вошёл в число победителей Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Об этом в своём рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Наши земляки добились успеха в номинации «Культура – это мы!» Отмечается, что всем победителям вручили грантовые сертификаты. Кольчугинский народный театр сможет направить выигранные средства на укрепление материально-технической базы, подготовку новых программ и проведение гастролей.«Поздравляю кольчугинцев с победой! Пусть она откроет путь к новым творческим успехам», - написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.