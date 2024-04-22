Такое предложение было озвучено на встрече с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Мэр Суздаля Бирюкова предложила ввести туристический сбор в городе. Такое предложение было озвучено на встрече с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Кроме того, Алиса Бирюкова обратилась к спикеру Совфеда с предложением предоставить право субъектам РФ вводить туристический сбор самостоятельно, а также выделить историческим населённым пунктам дополнительные меры поддержки.Если же предложение одобрят, то его сохранят в прозрачном режиме – как вид налога, который взимается с туристов за проживание в отелях или курортах. Деньги обычно идут на развитие инфраструктуры региона, улучшение услуг для приезжих или поддержку достопримечательностей.Матвиенко сообщила, что над соответствующим проектом идёт работа. Уже к концу 2024 или началу 2025 года власти регионов будут сами водить и определять туристический сбор.