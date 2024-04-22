На Владимирскую область обрушится тропический ливень Ведущий специалист центра погода «Фобос»...

На Владимирскую область обрушится тропический ливеньВедущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с 25 апреля в Центральной России (Московской, Владимирской и других областях) будет дождливо. 26 апреля (в пятницу) ожидается выпадение до 80% месячной нормы осадков.«Окончание недели будет наиболее дождливым… Только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 мм, что составляет около 80% месячной нормы», — рассказал Евгений Тишковец в своем официальном telegram-канале.24 апреля ожидается комфортная погода, как говорится: «Затишье перед бурей».Завтра — 23 апреля (во вторник) синоптики прогнозируют во Владимире (и во Владимирской области) до +15°С днём. К вечеру ожидается +11°С, а ночью +8...5°С.Будет облачно. Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Ветер — западный, до 3 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 23 апреля:«Птицы долгое время сидят на ветках деревьев — лето будет теплым и солнечным»;«Если 23 апреля вечер и ночь будут теплыми, то выдастся жаркое лето;«Если на Терентия Маревного идет дождь — лето будет дождливое»;«Пауки стараются забраться повыше — к заморозкам».Фото: Kevin Erdvig on Unsplash(фотосток)