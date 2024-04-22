Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 апреля, сообщают в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Неизвестные устроили массовый поджог автомобилей во Владимире. Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 апреля, сообщают в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.Пострадало три машины – около дома №49 по Северной улице, например, и у дома №9А по проспекту Строителей. На первом адресе была обнаружена канистра с бензином, которой воспользовались злоумышленники.На данный момент подробности уточняются.