Областная детская клиническая больница во Владимире получила дорогостоящую медтехнику Областная...

Областная детская клиническая больница во Владимире получила дорогостоящую медтехникуОбластная детская клиническая больница получила дорогостоящую медтехнику - сверхмощный томограф. Он обошелся почти в 50 миллионов рублей.Новый томограф имеет высокое качество изображения при низкой лучевой нагрузке. Врачи смогут проводить диагностику патологии разных органов.В комплектацию аппарата входит инжектор - он контролирует точное соблюдение времени сеанса и дозировки при выполнении процедуры с контрастным усилением.