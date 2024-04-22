Областная детская клиническая больница во Владимире получила дорогостоящую медтехнику
Областная...
Областная детская клиническая больница во Владимире получила дорогостоящую медтехнику
Областная детская клиническая больница получила дорогостоящую медтехнику - сверхмощный томограф. Он обошелся почти в 50 миллионов рублей.
Новый томограф имеет высокое качество изображения при низкой лучевой нагрузке. Врачи смогут проводить диагностику патологии разных органов.
В комплектацию аппарата входит инжектор - он контролирует точное соблюдение времени сеанса и дозировки при выполнении процедуры с контрастным усилением.