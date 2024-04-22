В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа XIII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В церемонии награждения, которая прошла в Калуге,

В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа XIII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В церемонии награждения, которая прошла в Калуге, приняли участие 40 представителей медиасообщества из 16 регионов страны. Во время визита на родину Циолковского участники посетили один из жилых комплексов города, где ознакомились с работой сервисов платформы «Ростелеком Ключ». Также