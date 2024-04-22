Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.

Под Киржачом начался капремонт моста через Вахчилку. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Общая протяженность объекта – 44 погонных метра. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».Мост находится на трассе Покрок – Новосёлово – Киржач. Сейчас там организовано движение по одной полосе, на другой проводится демонтаж старого асфальта, плит и пролётных строений.Коммунальщики планируют окончить капитальный ремонт до 1 ноября этого года. До этой даты им предстоит срубить сваи, установить новый балки, перильные и барьерные ограждения и благоустроить тротуар.