С начала года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 12% (760 млрд рублей) и превысил 7 трлн.

С начала года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 12% (760 млрд рублей) и превысил 7 трлн. Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 7,6 трлн, рост с начала года – 11%. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.«Ставки по депозитам на рынке в начале этого года остаются на максимальных уровнях, что способствует сохранению сберегательной модели поведения россиян. ВТБ активно наращивает свой портфель привлеченных средств, в первую очередь – в рублях, выступая одним из маркетмейкеров всего рынка. Только в первом квартале мы обеспечили более четверти его прироста, увеличив нашу рыночную долю примерно до 15,75%. Запланированный в ближайшее время запуск новых сберегательных инструментов позволит нам поддержать высокий спрос со стороны клиентов. Уже в мае мы предложим им вклад-флоатер с доходностью, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ», – комментирует Георгий Горшков.По оценке ВТБ, рынок классических пассивов за первый квартал этого года увеличился на 2 трлн рублей (+4,5%), во втором квартале прибавит еще 1,5-1,7 трлн и может достигнуть, по оценке ВТБ, 48 - 48,5 трлн рублей по итогам первого полугодия.Сохранение высокого уровня ключевой ставки Центрального Банка поддерживает привлекательную доходность на рынке сбережений. В первую очередь, внимание клиентов российских банков сосредоточено на срочных депозитах, которые в первом квартале выросли более, чем на 1,3 трлн, обогнав прирост средств до востребования в 2 раза.Стабильный интерес потребители проявляют и к накопительным счетам. С момента запуска ВТБ-счета в конце ноября прошлого года клиенты открыли уже 2,3 млн счетов, а объем портфеля достиг 870 млрд рублей. Каждый второй пользователь ВТБ-счета является также зарплатным или пенсионным клиентом банка.Вклад-флоатер, который ВТБ готовится запустить в мае, будет доступен для размещения средств в рублях на сроки от шести месяцев до трех лет. Предусмотрена возможность выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты на отдельный счет.В рамках стратегии развития сберегательных продуктов до 2026 года ВТБ удвоит объем рублевых пассивов своих клиентов – он превысит 11 трлн рублей – и нарастит долю на рынке рублевых пассивов до 21,2%.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.