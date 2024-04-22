После вмешательства правоохранителей обитателям аварийного дома №17 по улице Гагарина во Владимире дали новое жильё.

После вмешательства правоохранителей обитателям аварийного дома №17 по улице Гагарина во Владимире дали новое жильё. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что МКД признали аварийным и подлежащем сносу ещё в 2014 году. Горожан должны были расселить до 1 февраля 2020 года, однако в доме продолжали ютиться 19 человек.Тогда прокурор обратился в суд, который встал на сторону жильцов и обязал мэрию принять незамедлительные меры к расселению дома.«В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме, жилищные права граждан восстановлены», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.