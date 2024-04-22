Во Владимирской области начало шестидневной рабочей недели выдастся тёплым.

Во Владимирской области начало шестидневной рабочей недели выдастся тёплым. В понедельник, 22 апреля, температура воздуха поднимется до +20 градусов Цельсия. Местами возможны небольшие дожди. Об этом сообщила регионального правительства, ссылаясь на данные российских синоптиков.Во вторник и среду ртутные столбики немного опустятся. Днём будет всего 15 градусов тепла, однако в четверг потеплеет до +17.В единственный на неделе выходной нам обещают облачную погоду с прояснениями. Воздух прогреется до +19 градусов.