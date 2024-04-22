Ребята, которые занимаются наукой и волонтёрством, приняли участие в мероприятии с интерактивными заданиями под названием “Вдохновение природы”. Школьники и студенты должны были

Ребята, которые занимаются наукой и волонтёрством, приняли участие в мероприятии с интерактивными заданиями под названием “Вдохновение природы”. Школьники и студенты должны были проявить фантазию и сочинить истории, составить карту слов-ассоциаций с природой, поработать в парах, пройти командные игры и даже представить себя разными насекомыми. Как рассказали в региональном отделении “Русского географического общества”, такие тренинги –