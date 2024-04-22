В Коврове мужчина ударил ножом сожительницу за то, что та была пьяна. Роковая ссора произошла еще в феврале этого года. По версии следствия, 47-летняя местная жительница решила выпить средь

В Коврове мужчина ударил ножом сожительницу за то, что та была пьяна. Роковая ссора произошла еще в феврале этого года. По версии следствия, 47-летняя местная жительница решила выпить средь бела дня у себя дома. Состояние женщины возмутило ее сожителя 44-х лет. В итоге тот с горяча схватился за туристический нож, которым ремонтировал рыболовные снасти, и