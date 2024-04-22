Смотрите Вести в 14.30: трудовой десант в Патриаршем саду Поджигатели выходного дня Массовый...

Смотрите "Вести" в 14.30: трудовой десант в Патриаршем саду"Поджигатели выходного дня"Массовый автоподжог во Владимире. Девушка - пироманка попала на видео. Что заставило её это сделать?"Экосубботник"Трудовой десант в Патриаршем саду. Активисты привели в порядок дорожки и высадили туи на станции юннатов."Голос Победы"В Коврове открылась экспозиция, посвященная диктору Левитану. 2024-ый для "Голоса истории"- юбилейный.