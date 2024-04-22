События недели с Дарьей Давыдовой: две частные школы Владимира подозревают в незаконной...

События недели с Дарьей Давыдовой: две частные школы Владимира подозревают в незаконной образовательной деятельностиНе спасли никого. Супруг беременной двойней женщины, погибшей в перинатальном центре, решил предать огласке подробности случившегося."Все интереснее". Сразу в двух частных школах Владимира прошли обыски. Учреждения подозревают в незаконной образовательной деятельности.Прошу прещения. Владимирская епархия отлучила от церковного общения директора и соучредителя Суздальской православной гимназии.Трофи-рейд по ямам с колесо. Весна пришла в деревню Неврюево в Судогодском районе и снова отрезала людей от цивилизацииРучной сбор. В Гусь-Хрустальном районе сотрудники Минлесхоза и центра защиты лесов вышли на борьбу с непарным шелкопрядом.И Сто лет тому вперед. Владимирцы - о космической премьере по мотивам повести Булычева и советской "Гостьи из будущего".