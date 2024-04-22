Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» и детский технопарк «Кванториум-33» г. Владимира будут совместно разрабатывать и реализовывать учебные программы в области энергетики.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» и детский технопарк «Кванториум-33» г. Владимира будут совместно разрабатывать и реализовывать учебные программы в области энергетики.В рамках ранее подписанного соглашения о сотрудничестве состоялась встреча технических представителей филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» и руководителя детского технопарка «Кванториум-33» Валентина Пономарева. Энергетики оценили возможности технопарка и обсудили подробности сотрудничества.«Ранняя профориентация – одно из наиболее актуальных сегодня направлений в кадровой политике любой крупной корпорации. Мы со своей стороны тоже готовы включиться в эту работу. Наша команда специалистов может не только показать школьникам энергетику изнутри, но вовлекать ребят в решение по-настоящему взрослых задач, нацеленных на эффективность производства и разработку инновационных проектов. Школьники могут получить у нас знания и интерес к профессии, с которыми потом уже придут на работу в «Т Плюс», - рассказал технический директор - главный инженер Владимирской ТЭЦ-2 Роман Влащенко.Руководитель детского технопарка «Кванториум-33» Валентин Пономарёв отметил, что через взаимодействие с партнерами технопарка создается заинтересованность детей в профессии, жизни и работе во Владимире. «Поэтому для нас очень важно сотрудничество с такими стратегическими партнерами, как ПАО «Т Плюс», оно открывает для ребят перспективы развития».Реклама.