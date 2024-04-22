У местных властей нет денег, чтобы полноценно починить плотину и мост в селе Малолучинское Юрьев-Польского района. Это следует из ответа чиновников нашему телеканалу. Ранее мы рассказывали

У местных властей нет денег, чтобы полноценно починить плотину и мост в селе Малолучинское Юрьев-Польского района. Это следует из ответа чиновников нашему телеканалу. Ранее мы рассказывали про историю с опасным единственным мостом и рухнувшей плотиной, которая также представляла из себя проезд для транспорта. Через эти два сооружения местные жители ходили за питьевой водой и на