Заместитель генерального директора ООО «Стародворский» Юрий Арапов знает, с какими трудностями сегодня сталкиваются сельхозпроизводители, и как с ними бороться.

Заместитель генерального директора ООО «Стародворский» Юрий Арапов знает, с какими трудностями сегодня сталкиваются сельхозпроизводители, и как с ними бороться.Родной крайНе секрет, что владимирский регион относится к так называемой зоне «рискованного земледелия». Испортится погода (не вовремя пойдут дожди или наступит засуха) – останешься без урожая. Да и почву нельзя назвать плодородной – все больше глинистая и песчаная. Зачастую сельхозпроизводителям приходится прикладывать немало усилий, чтобы к концу сезона заполнить зернохранилища.Юрий Арапов, заместитель генерального директора ООО «Стародворский», что под Суздалем, в агросфере официально трудится с 1985 года. А «без оформления» – как себя помнит. Нельзя, говорит он, жить в селе и не работать на земле.- Мама у меня была дояркой, даже медаль имеет! Отец – трудился в стройбригаде! А я смолоду – и дома по хозяйству, и в поле: то колоски собирать, то картошку, то на току работать, то свеклу продергивать, - рассказывает Юрий Михайлович.Тогда, вспоминает он, работа в колхозе считалась престижной, и редко кто из молодежи покидал родной край. Да и зачем уезжать? Парней, еще даже не отслуживших в армии, возле дома дожидались выделенные колхозом трактор или машина.Вот и Юрий Михайлович решил поступать в сельскохозяйственный. Отучился в Иванове, выпустился уже главным инженером. Правда, во время практики в институте пришлось поработать комбайнером, потом заведующим машинным двором. Поэтому о технике знает практически все.Двойной урожайКстати, хозяйство, в котором сейчас работает Юрий Михайлович, развивает как растениеводство – здесь выращивают зерновые, так и животноводство – имеется молочная ферма на 1200 голов.- Если постараться, то и у нас можно вырастить очень хороший урожай, - уверен замруководителя ООО «Стародворский». – Например, в прошлом году два поля озимой пшеницы дали по 72 центнера с гектара – как на юге! В среднем в наших погодных условиях эта цифра почти в два раза меньше. Такой существенный прирост получился потому, что, во-первых, правильно вносили удобрения, во-вторых, вовремя обрабатывали землю, в-третьих, использовали надёжную технику компании Ростсельмаш. Много лет с ней работаем – ни разу не подводила!На вооружении предприятия сейчас трактор Ростсельмаш 2375, самоходная косилка KSU и пять зерноуборочных комбайнов серии ACROS.- Остановили выбор на технике этого производителя, потому что она перспективная и, что немаловажно, производится в России. А то на импортные машины, которые у нас уже очень давно, сейчас запчасти днем с огнем не сыщешь. А с машинами Ростсельмаш совсем другая история. Вот рассмотрим, к примеру, зерноуборочный комбайн ACROS. Заметили, что на фоне высокой производительности он очень качественно вымолачивает зерно, способен работать и по относительно влажному агрофону с минимальными потерями. Кроме зерновых такой комбайн может убирать и бобовые культуры, и масличные. Условия работы комбайнера самые что ни на есть комфортные: есть кондиционер и холодильник.- Кроме того, у тракторов и комбайнов данного производителя сельхозтехники хорошая работоспособность и ресурсопригодность, - признается Юрий Арапов. – Если случается какая-нибудь мелкая поломка, то наш механизатор может сам разобраться с проблемой прямо в поле, что значительно экономит время. А в период уборки и посева, сами понимаете, каждая минута на счету!А еще важно отметить, что настоящие неприятности с техникой Ростсельмаш случаются крайне редко. Даже если приходится обращаться за помощью, специалисты приезжают оперативно: дилерский центр находится недалеко. Детали на замену в случае необходимости тоже идут к месту в считанные часы, они всегда оригинальные – значит, прослужат долго.Умная машинаПо уровню комфорта трактор Ростсельмаш 2375 очень выгодно отличается от собратьев в своем классе. Механизаторы отмечают хороший обзор, удобное сиденье в кабине, кондиционер, систему климат-контроля, здесь даже есть голосовые помощники. Ребята, работающие на этой машине, уже с неохотой пересаживаются на другие.Также, у Ростсельмаш на каждой технике уже установлена платформа РСМ Агротроник, которая позволяет контролировать работу дистанционно — видно, сколько комбайн отработал часов, сколько зерна намолотил, какую площадь обработал трактор, какой расход топлива и т.д.В ближайших планах хозяйственников – обновить парк сельхозмашин и заменить иностранные тракторы и комбайны спецтехникой проверенного российского производителя. И тогда точно можно идти на агрорекорды!Реклама.