В эфире программы Ваше Право рассказали о способах борьбы с коррупцией во Владимирской...
В эфире программы "Ваше Право" рассказали о способах борьбы с коррупцией во Владимирской области
Какие способы борьбы с коррупцией наиболее эффективны? Как в нашем регионе строится система противодействия коррупции? Прокуратура Владимирской области в борьбе с коррупцией в регионе.
Эту тему обсудили с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры
Владимирской области Александром Лазаревым.