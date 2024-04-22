В эфире программы Ваше Право рассказали о способах борьбы с коррупцией во Владимирской...

В эфире программы "Ваше Право" рассказали о способах борьбы с коррупцией во Владимирской областиКакие способы борьбы с коррупцией наиболее эффективны? Как в нашем регионе строится система противодействия коррупции? Прокуратура Владимирской области в борьбе с коррупцией в регионе.Эту тему обсудили с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратурыВладимирской области Александром Лазаревым.