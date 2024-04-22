В Гусь-Хрустальном вынесен суровый приговор водителю, по вине которого погиб его...

В Гусь-Хрустальном вынесен суровый приговор водителю, по вине которого погиб его пассажирГусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор в отношении сорокадвухлетнего местного жителя.Установлено, что вечером (в феврале 2021 года) мужчина, управляя автомобилем «Cevrolet Niva», двигался со стороны Владимира к Гусь-Хрустальному, перевозя на переднем сидении пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности.Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель избрал высокую скорость. И не справившись с управлением, он выехал на сторону встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Honda CR».«… В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, находившийся в машине осужденного, получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался. Злоумышленник, не признавая вину в совершении преступления, указывал на водителя автомобиля «Honda CR» как на виновника ДТП. Пояснял, что, находясь за рулем, был трезв, а спиртное употребил уже после столкновения, находясь после аварии в стрессовой ситуации...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Однако государственным обвинением были представлены исчерпывающие доказательства.Согласившись с позицией прокурора, суд назначил виновному 7 лет лишения свободы в колонии-поселении (с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев).Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений