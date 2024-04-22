Мост расположен на автодороге Покров-Новоселово-Киржач, его протяженность – 44,2 п.м. Сейчас на объекте организовано движение по левой стороне, на правой продолжаются работы, сообщили в

Мост расположен на автодороге Покров-Новоселово-Киржач, его протяженность – 44,2 п.м. Сейчас на объекте организовано движение по левой стороне, на правой продолжаются работы, сообщили в правительстве области. Там уже проведен демонтаж асфальтобетонного покрытия, плит мостового сооружения и пролетных строений. Подрядчику еще предстоит срубить сваи, устроить новые насадки и балки, установить перила и барьерные ограждения, а также