В Кольчугинском районе местного жителя обвиняют в незаконном обороте боеприпасов.
В пресс-службе...
В Кольчугинском районе местного жителя обвиняют в незаконном обороте боеприпасов.
В пресс-службе УМВД России по Владимирской сообщают, что возбуждены уголовные дела в отношении 35-летнего местного жителя.
Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ.
Противоправные факты выявлены сотрудниками УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с ОУР ОМВД России по Кольчугинскому району.
Установлено, что фигурант приобрел и хранил бездымный порох, общей массой 10,2 г., более 15 патронов различного калибра, изготовленные промышленным способом и предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.
При этом соответствующих разрешительных документов у мужчины нет.
Уточняется, что в данный момент боеприпасы и порох изъяты.
Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками устанавливается цель приобретения. Фигуранта заключили под стражу.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений