В Кольчугинском районе местного жителя обвиняют в незаконном обороте боеприпасов. В пресс-службе...

В Кольчугинском районе местного жителя обвиняют в незаконном обороте боеприпасов.В пресс-службе УМВД России по Владимирской сообщают, что возбуждены уголовные дела в отношении 35-летнего местного жителя.Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ.Противоправные факты выявлены сотрудниками УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с ОУР ОМВД России по Кольчугинскому району.Установлено, что фигурант приобрел и хранил бездымный порох, общей массой 10,2 г., более 15 патронов различного калибра, изготовленные промышленным способом и предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.При этом соответствующих разрешительных документов у мужчины нет.Уточняется, что в данный момент боеприпасы и порох изъяты.Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками устанавливается цель приобретения. Фигуранта заключили под стражу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений