Выставка о Юрии Левитане открылась в стенах Ковровского историко-мемориального музея. В экспозиции представлены больше 60 предметов из фонда ВСМЗ, среди которых документы, рукописи и личные

Выставка о Юрии Левитане открылась в стенах Ковровского историко-мемориального музея. В экспозиции представлены больше 60 предметов из фонда ВСМЗ, среди которых документы, рукописи и личные вещи Левитана. Также зрители увидят предметы 1920-1980 годов: репродукторы, радиоприемники, микрофоны. Посетители смогут больше узнать о жизненном пути знаменитого диктора – от его рождения и до самой смерти. Выставка будет работать