В страшном ДТП на трассе «Владимир — Муром» погиб водитель легкового автомобиля. Страшное ДТП...

В страшном ДТП на трассе «Владимир — Муром» погиб водитель легкового автомобиля.Страшное ДТП произошло 20 апреля, на 47-м километре трассы «Владимир — Муром».Известно, что произошло лобовое столкновение автомобиля «ВАЗ-2115» и автофургона «Мерседес Атего».В аварии погиб водитель отечественной легковушки.В ГИБДД УМВД России по Владимирской области подтвердили СМИ, что трагедия случилась около 13 часов 30 минут.ДТП мог спровоцировать водитель грузовика, который выехал на полосу встречного движения.Спасателям пришлось разрезать кузов «ВАЗ-2115», чтобы спасти двух пострадавших и деблокировать тело погибшего водителя.Известно, что в больницу была доставлена пассажирка ВАЗа. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.Фото: https://vk.com/overhearauto33