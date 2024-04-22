Молодой человек из Нижнего Новгорода 19 апреля заблудился на реке Лух в Вязниковском районе неподалеку от деревни Перово. В тот день Владимирскую область накрыл атмосферный вихрь «Гори».

Молодой человек из Нижнего Новгорода 19 апреля заблудился на реке Лух в Вязниковском районе неподалеку от деревни Перово. В тот день Владимирскую область накрыл атмосферный вихрь «Гори». Когда мужчина понял, что потерял ориентировку, он закрепился за дерево на воде и вызвал спасателей. Темнело, по воде пошли сильные волны, ветер усиливался. Двигаться дальше было опасно. Как