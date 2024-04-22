Акция продлится с 28 апреля по 31 мая 2024 года.

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на пригородных электричках. Тематическая акция в рамках празднования 79-й годовщины Победы по бесплатному проезду участников ВОв и одного сопровождающего начнет действовать на пригородных поездах АО «ВВППК». Акция продлится с 28 апреля по 31 мая 2024 года.Отметим, что бесплатно можно воспользоваться данной услугой на маршрутах следования пригородного железнодорожного транспорта на территориях Нижегородской, Кировской и Владимирской областях.***Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.