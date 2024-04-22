Владимирцам рассказали, как выбрать качественный шоколад В проекте Роспотребнадзора «Здоровое...

Владимирцам рассказали, как выбрать качественный шоколадВ проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» эксперт ведомства Екатерина Головкина рассказала, что влияет на вкус шоколада, и какой лучше покупать.Есть несколько разновидностей шоколада: молочный, белый, темный, горький. Они отличаются друг от друга содержанием какао. К примеру, в белом шоколаде его нет совсем, такая сладость производится на основе какао-масла, молока и сахара.В составе молочного шоколада содержится не менее 25% какао-продукта. В темном шоколаде – не менее 40%. Но больше всего какао – в горьком шоколаде, от 55%, поэтому он принесет больше пользы.Прежде чем покупать шоколад, обратите на содержание какао в составе. Чем его больше, и чем меньше сахара, молока и других составляющих, - тем привлекательнее такой товар.Кроме того, на упаковке шоколада в списке ингредиентов первыми должны указываться те, которых больше всего в продукте. В случае с горьким шоколадом это какао тертое и какао-масло.Если вы видите в составе растительные жиры, соевые продукты – это уже не шоколад, а кондитерская плитка.Обязательно обращайте внимание на срок годности. Если шоколад покрыт белым налетом — это означает, что его неправильно хранили. Например, при нарушении технологии приготовления, когда в результате неправильного темперирования появляется жировое поседение.Такой же дефект может появиться и при нарушении правил перевозки или хранения шоколада – он начинает плавиться при температуре выше 30 градусов, какао-масло выходит на поверхность, и образуется налет. Когда покупаете, смотрите, чтобы не было жирных пятен на упаковке – это также указывает на то, что продукт хранился неправильно.«Кроме того, может быть сахарное поседение. Если шоколад хранился при низкой температуре, а затем его перенесли в теплое помещение, на поверхности появляются капли конденсата, в которых растворяется сахар. Если шоколад лежал рядом с пахучими продуктами, то он может перенять их запах», - отмечает эксперт.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений