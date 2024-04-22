Владимирцам рассказали, почему какао спасает от ожирения и болезни Альцгеймера В какао-бобах в...

Владимирцам рассказали, почему какао спасает от ожирения и болезни АльцгеймераВ какао-бобах в большом количестве содержится вещество — теобромин. Оно обладает множеством потенциальных преимуществ для здоровья: помогает бороться с ожирением, препятствует возникновению камней в почках, улучшает состояние печени и даже замедляет старение мозга.В "Российской газете" рассказали, что группа ученых Университета Чжэнчжоу опубликовала обзор многочисленных исследований, в которых изучались различные свойства теобромина."Теобромин продемонстрировал нейропротекторные свойства, способность предотвращать повреждение нейронов и улучшать двигательную память и когнитивные регуляторные функции. Учитывая низкую частоту побочных эффектов и минимальный вред для организма человека в соответствующих дозах, теобромин и его производные обещают стать эффективными средствами для профилактики заболеваний, связанных с мозгом", - отмечают ученые.Помимо этого, теобромин облегчает ишемию и гипоксию тканей головного мозга, предотвращает и устраняет повреждения центральной нервной системы, а также способствует восстановлению и регенерации клеток головного мозга.Эксперты пришли к выводу, что теобромин обладает значительным потенциалом в области профилактики инсульта и кровоизлияний в мозг.Исследователи зафиксировали положительное влияние вещества на иммунную функцию организма. Теобромин оказывает противовоспалительное действие на различные типы клеток, включая макрофаги и хондроциты.Положительно оценивается потенциал теобромина и для снижения ожирения и улучшения липидного обмена."Теобромин обладает способностью усиливать расщепление жира и выработку тепла в коричневых адипоцитах (жировых клетках). Одновременно он вызывает потемнение белых адипоцитов, способствуя трансформации белых адипоцитов в коричневые, тем самым подавляя ожирение", - отмечают авторы публикации.В ходе исследования выяснилось, что теобромин приводит к снижению массы тела, веса печени и улучшению ее морфологии, а также способствовал регуляции липидного обмена в печени.Важно: авторы публикации уточняют, что исследования теобромина и его воздействия на организм лишь в малой части проводились на людях, в большинстве же изучение вещества все еще находится на ранних стадиях - на клеточном уровне и экспериментах на животных. А потому для окончательных выводов понадобится время.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений