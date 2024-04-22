В ближайшую субботу, 27 апреля, Владимирская область примет участие во Всероссийском субботнике.

В ближайшую субботу, 27 апреля, Владимирская область примет участие во Всероссийском субботнике. Об этом рассказала регионального правительства.Наших земляков зовут принять участие в мероприятии и выйти на уборку дворовых территорий и мест массового пребывания граждан.Немаловажно, что в день субботника на отдельных площадках будут работать волонтёры, которые предложат владимирцам проголосовать за объекты благоустройства. Выбранные гражданами территории преобразятся уже в 2025 году благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда».Отмечается, что в голосовании за объекты благоустройства, которое будет идти до 30 апреля, участвуют 22 муниципальных образования области. Сделать свой выбор могут все земляки в возрасте от 14 лет.«Давайте вместе менять наши города к лучшему», - призывает пресс-служба регионального правительства.